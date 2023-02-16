Время России (news)

Россия
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в личном Телеграм-канале
Петербург и ЛО
Депутаты Санкт-Петербурга приняли за основу законопроект, позволяющий вносить
Здоровье
Диетологи назвали сразу несколько причин для отказа от употребления сыра.
Регионы
Трое грабителей похитили два мешка золота на общую сумму порядка 210 млн рублей.
Россия
На фоне информации о возобновлении безвизового сообщения между РФ и Китаем
Мир
Киев активно готовится к началу наступления на позиции ВС России.
Наука
Ученые установили, что младенцы предугадывают будущее лучше, чем искусственный интеллект.
Россия
ВЧК-ОГПУ В Telegram со ссылкой на свои источники сообщает о жестоком нападении
Россия
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться от сдачи ЕГЭ вследствие
Россия
В ходе своего обращения к Федеральному собранию президент заявил о необходимости
Здоровье
По мнению специалистов, ряд консервантов, входящих в состав колбасы и сосисок
Петербург и ЛО
Выборгские таможенники пресекли вывоз российских произведений искусства.
Россия
Российские СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Олимпийского чемпиона
Россия
Спустя семь недель проката «Чебурашка» уступил пальму первенства
Россия
Уже к лету в Россию отправятся первые группы китайских туристов без оформления
Петербург и ЛО
Генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге сообщило о своем временном закрытии.
Мир
Госсекретарь США выразил обеспокоенность возможностью оказания военной
Наука
Нейробиологи установили прямую связь между употреблением алкоголя и развитием
Петербург и ЛО
По данным Гидрометцентра России, в Ленобласти ожидается резкое ухудшение
Регионы
Жительница Приморья лишилась пальцев из-за намерения внести оплату за услуги ЖКХ.
Россия
Эдуарда Басурина уволили с должности заместителя начальника Управления
Россия
По мнению обозревателя Al Mayadeen Ахмеда Муса Хомани, начав СВО на Украине
Петербург и ЛО
В 2023 году, в рамках проекта «Живая история», «
Россия
Штурмовики ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев продолжают продвижение
Здоровье
Причины снижения либидо обычно находятся в двух плоскостях: физиологической
Наука
Ученые установили, что употребление большого количества жиров усугубляет
Россия
Вместо покинувшей просторы РФ компании Siemens концессионером основного
Мир
В беседе с корреспондентом BBC News президент Украины заявил о начале массированного
Петербург и ЛО
В Ленобласти намерены подготовить убежища от радиации и ударной на 4 млн жителей.
Мир
Александр Лукашенко выразил готовность жестко ответить на возможную агрессию