Россия
Евгений Пригожин: Минобороны готовит отгрузку боеприпасов для подразделений ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в личном Телеграм-канале
Время России (news)
Санкт-Петербург Петербург и ЛО
Заксобрание одобрило в первом чтении снос ряда исторических зданий Санкт-Петербурга
Депутаты Санкт-Петербурга приняли за основу законопроект, позволяющий вносить
Время России (news)
Сыр Здоровье
ETNT: Отказ от сыра снижает риск сердечных заболеваний, рака и мигрени
Диетологи назвали сразу несколько причин для отказа от употребления сыра.
Время России (news)
Золото Регионы
В Забайкалье трое грабителей украли из машины Спецсвязи мешки золота на 210 млн рублей
Трое грабителей похитили два мешка золота на общую сумму порядка 210 млн рублей.
Время России (news)
Россия
Авиасейлс: Спрос на авиабилеты из России в Китай за неделю вырос на 70%
На фоне информации о возобновлении безвизового сообщения между РФ и Китаем
Время России (news)
Мир
Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил, что Киев готовится к наступлению на Россию
Киев активно готовится к началу наступления на позиции ВС России.
Время России (news)
Ребенок Наука
Cognition: 11-месячные младенцы превосходят искусственный интеллект в психологии здравого смысла
Ученые установили, что младенцы предугадывают будущее лучше, чем искусственный интеллект.
Время России (news)
Судья Россия
В Карачаево-Черкесии судья Салпагаров уличен в связях с криминальным миром
ВЧК-ОГПУ В Telegram со ссылкой на свои источники сообщает о жестоком нападении
Время России (news)
ЕГЭ Россия
Депутат Хамзаев призвал к отмене ЕГЭ на фоне возвращения к традиционному обучению в ВУЗах
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил отказаться от сдачи ЕГЭ вследствие
Время России (news)
Владимир Путин, обращение к ФС Россия
Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования
В ходе своего обращения к Федеральному собранию президент заявил о необходимости
Время России (news)
Здоровье
PLOS Medicine: Колбаса и сосиски могут вызывать сахарный диабет 2-го типа
По мнению специалистов, ряд консервантов, входящих в состав колбасы и сосисок
Время России (news)
Книга Петербург и ЛО
Выборгские таможенники пресекли вывоз старинных книг из России в Европу
Выборгские таможенники пресекли вывоз российских произведений искусства.
Время России (news)
Роман Костомаров Россия
SHOT: Костомаров находится в критическом состоянии из-за поражения 25% головного мозга
Российские СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Олимпийского чемпиона
Время России (news)
Чебурашка Россия
Kinobusiness: «Чебурашка» потерял пальму первенства в российском прокате
Спустя семь недель проката «Чебурашка» уступил пальму первенства
Время России (news)
Россия
РБК: Власти России и Китая возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках
Уже к лету в Россию отправятся первые группы китайских туристов без оформления
Время России (news)
Петербург и ЛО
Генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет закрыто с 21 февраля
Генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге сообщило о своем временном закрытии.
Время России (news)
Энтони Блинкен Мир
NBC: Госсекретарь США Блинкен заявил о возможной помощи России от КНР в конфликте на Украине
Госсекретарь США выразил обеспокоенность возможностью оказания военной
Время России (news)
Человек с алкоголем Наука
ND: спирт значительно ускоряет прогрессирование болезни Альцгеймера
Нейробиологи установили прямую связь между употреблением алкоголя и развитием
Время России (news)
Метель и снегопад Петербург и ЛО
Гидрометцентр: В Ленобласти объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся метели
По данным Гидрометцентра России, в Ленобласти ожидается резкое ухудшение
Время России (news)
Топор Регионы
В Приморье мужчина отсек ножницами и топором пальцы сожительнице из-за оплаты счетов ЖКХ
Жительница Приморья лишилась пальцев из-за намерения внести оплату за услуги ЖКХ.
Время России (news)
Эдуард Басурин Россия
Политолог Марков указал на причину увольнения Басурина с поста замглавы УНМ ДНР
Эдуарда Басурина уволили с должности заместителя начальника Управления
Время России (news)
Россия
Al Mayadeen: решение Путина о начале спецоперации на Украине нарушило планы США по развалу России
По мнению обозревателя Al Mayadeen Ахмеда Муса Хомани, начав СВО на Украине
Время России (news)
Блокада Ленинграда Петербург и ЛО
«Волонтеры Победы» подготовят передвижную 3D-выставку о блокаде Ленинграда в 2023 году
В 2023 году, в рамках проекта «Живая история», «
Время России (news)
Россия
«Продолжаются ожесточенные бои»: военный аналитик Рожин о ситуации в Парасковиевке
Штурмовики ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев продолжают продвижение
Время России (news)
Мужчина и женщина Здоровье
Психолог Мошняцкая: депрессия может снизить привлекательность секса
Причины снижения либидо обычно находятся в двух плоскостях: физиологической
Время России (news)
Наука
Издание MDPI сообщило, что диета с высоким содержанием жиров может стать причиной диабета
Ученые установили, что употребление большого количества жиров усугубляет
Время России (news)
Россия
«Ъ»: Синара может занять место Siemens в строительстве ВСМ Москва — Петербург
Вместо покинувшей просторы РФ компании Siemens концессионером основного
Время России (news)
Мир
ВВС News: президент Украины Зеленский заявил о начале масштабного наступления ВС России
В беседе с корреспондентом BBC News президент Украины заявил о начале массированного
Время России (news)
Петербург и ЛО
Управляющие компании в Ленобласти могут лишить лицензий за халатность при укреплении убежищ
В Ленобласти намерены подготовить убежища от радиации и ударной на 4 млн жителей.
Время России (news)
Мир
Лукашенко заявил о готовности воевать с Украиной в случае агрессии против Белоруссии
Александр Лукашенко выразил готовность жестко ответить на возможную агрессию
Время России (news)
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Главный редактор:  Леднев Виталий Владимирович

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